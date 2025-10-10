  2. দেশজুড়ে

তালাকের জেরে স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যা

প্রকাশিত: ০৯:২৩ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
গাজীপুর মহানগরীর গাছায় তালাকের জের ধরে স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যা অভিযোগ উঠেছে স্বামী বিরুদ্ধে। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে গাছা থানার ৩৪নং ওয়ার্ডের শরীফপুর রোডে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত গৃহবধূর নাম মোসা. সোহেলা খাতুন (৪২)। তিনি শেরপুরের নকলা থানার মমিলাকান্দা গ্রামের মিজানের কন্যা। তিনি শরীফপুর এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিন কন্যা সন্তানের জননী সোহেলা খাতুন পেশায় একজন গার্মেন্টস কর্মী ছিলেন। তার স্বামী মো. কালু শেখ (৪৫)। তিনি পেশায় ভ্যানচালক। দাম্পত্য জীবনে তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। এক পর্যায় বনিবনা না হওয়ায় সোহেলা খাতুন ৩-৪ দিন আগে স্বামী কালু শেখকে তালাক দেন।

তালাকের এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আক্রোশবশত স্বামী কালু শেখ প্রতিশোধ নিতে সুযোগ খোঁজেন। শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে রাস্তায় সোহেলাকে একা পেয়ে কালু শেখ তার গলায় চাকু দিয়ে আঘাত করে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত সোহেলাকে রিকশাযোগে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলেও ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

গাছা থানার ওসি মো. আমিরুল ইসলাম বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

