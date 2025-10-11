রাজবাড়ীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরায় ১৪ জেলের কারাদণ্ড

রাজবাড়ীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরায় ১৪ জেলের কারাদণ্ড
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গত ২৪ ঘণ্টায় পদ্মার রাজবাড়ী অংশে ইলিশ ধরার অপরাধে ১৪ জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ সময় অভিযানে ২৯ কেজি ইলিশ, ৯৯ হাজার মিটার কারেন্ট জাল ও দুটি নৌকা জব্দ করেছে মৎস্য বিভাগ।
শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল ৩টার দিকে রাজবাড়ী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ২৪ ঘণ্টায় রাজবাড়ীর পদ্মা নদীর অংশে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহযোগিতায় ৯টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময় ২৯ কেজি ইলিশ ও ৯৯ হাজার মিটার কারেন্ট জাল এবং মাছ ধরা ইঞ্জিন চালিত দুইটি নৌকা জব্দসহ ১৪ জন জেলেকে আটক করা হয়। পরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আটক জেলেদের ৫ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত জেল এবং জব্দ নৌকা দুইটি নিলামে ৬১ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে জব্দ জাল পুড়িয়ে ধ্বংস ও মাছ মাদরাসায় বিতরণ করা হয়েছে।
চলমান মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের ৮দিনে রাজবাড়ীতে এখন পর্যন্ত ৪১ জেলেকে আটক করে বিভিন্ন মেয়াদে জেল-জরিমানা করেছে প্রশাসন এবং জব্দ তিনটি নৌকা নিলামে বিক্রি করে আয় করেছেন ৯৭ হাজার টাকা।
রুবেলুর রহমান/আরএইচ/এএসএম