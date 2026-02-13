  2. রাজনীতি

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা

প্রকাশিত: ০৭:১৯ পিএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির জয়ের পর প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা।

শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে তাদের সমাধিতে ফাতেহা পাঠ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

এতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অংশ নেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মামি নাসরিন ইসকান্দার, মামাতো ভাই অভিক ইসকান্দার প্রমুখ।

