বান্দরবানে বিজিবির অভিযানে ১৫ বার্মিজ গরু জব্দ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৫০ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে ১১ বিজিবির অভিযানে ১৫টি বার্মিজ গরু জব্দ করা হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) সকালে বিজিবির নিয়মিত টহল দল গরুগুলো জব্দ করেন।

স্থানীয় ও বিজিবি সূত্রে জানা যায়, ১১ বিজিবি দায়িত্বপূর্ণ মাঝিরকাটা নামক এলাকায় নাইক্ষ্যংছড়ি ১১ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্ণেল এস কে এম কফিল উদ্দিন কায়েস তত্ত্বাবধানে অভিযান পরিচালনা করে এসব বার্মিজ গরুগুলো জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে ১১ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্ণেল এস কে এম কফিল উদ্দিন কায়েস জানান, অভিযান টের পেয়ে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যাওয়ায় কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে সীমান্ত পথে গরু চোরাচালানরোধে নাইক্ষ্যংছড়ি ব্যাটালিয়ন ১১ বিজিবি কর্তৃক কঠোর নজরদারী ও গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, যে কোনো মূল্যে ১১ বিজিবি চোরাচালান প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। ভবিষ্যতে মাদক ও চোরাচালান দমনে নিয়োজিত থেকে যেকোনো আন্তঃ রাষ্ট্রীয় অপরাধ দমনে বিজিবি কঠোর অবস্থানে থাকবে।

