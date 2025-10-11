চুয়াডাঙ্গা
মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক-অপরিচ্ছন্ন মিষ্টি, ২ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার জামজামি বাজারে অভিযান চালিয়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে বীজ, কীটনাশক, ওষুধ, মুদি ও মিষ্টির দোকানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।
অভিযানকালে মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রির দায়ে মো. গোলাম শওকত মালিকানাধীন মেসার্স শাহ ট্রেডার্সকে ৫ হাজার টাকা এবং মূল্য তালিকা না থাকা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মিষ্টি তৈরি ও সংরক্ষণের দায়ে শ্রী বিশ্বজিৎ সাহার মেসার্স শ্যামল মিষ্টান্ন অ্যান্ড দধি ভান্ডারকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান শেষে ব্যবসায়ীদের মূল্য তালিকা হালনাগাদ রাখা, যৌক্তিক মূল্যে বিক্রয় করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও মানহীন পণ্য বিক্রি না করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। এছাড়া অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম ও জামজামি ক্যাম্প পুলিশের একটি টিম।
হুসাইন মালিক/কেএইচকে/এএসএম