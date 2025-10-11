কোনো দুর্নীতিবাজ-সন্ত্রাসী বিএনপির সদস্য হতে পারবে না: রিজভী

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৫:১৯ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, কোনো দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ বিএনপির সদস্য হতে পারবে না।

শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে গাজীপুরের রাজবাড়ি মাঠে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ ও ফরম বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, নম্র-ভদ্র ব্যক্তিত্ব শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষকে সদস্য করতে নির্দেশনা রয়েছে। বিএনপি একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল। এ দলে অনেকে আসার সুযোগ খুঁজবে।

তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানকে হত্যা করে বাংলাদেশের উন্নয়ন-গণতন্ত্র ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘ সংগ্রামের পর দেশ যখন নতুন করে এগিয়ে যাচ্ছিল ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিন বেগম খালেদা জিয়ার উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে ফ্যাসিস্টের হাতে তুলে দিয়েছিল।

রিজভী আরও বলেন, ছাত্ররা একটি রাজনৈতিক দল তৈরি করেছে। গণতন্ত্রের বিকাশ হবে, আমি এটি ভালো চোখে দেখি। ছোট ভাইয়েরা আপনারা কেন দলীয় প্রতীক নিয়ে এত জেদ করছেন। কেন আপনাদের প্রতীকের সঙ্গে ধানের শীষকে মেলাচ্ছেন? ধানের শীষ তো আপনাদের জন্মের আগে বিএনপির দলীয় প্রতীক।

গাজীপুর মহানগর বিএনপির সভাপতি শওকত হোসেন সরকারের সভাপতিত্বে ও মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম মনজুরুল করিম রনির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কমিটির সদস্য কাজী ছাইয়েদুল আলম বাবুল, নির্বাহী কমিটির সদস্য মাহবুবুল ইসলাম, ডা. মাজহারুল আলম, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি জাকির হোসেন নান্নু, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি ডা. জাহিদুর রহমান জাহিদ এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি তৌহিদুর রহমান আউয়াল প্রমুখ।

