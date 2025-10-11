  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জে নারী গ্রাম পুলিশের মরদেহ উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৫:৪৭ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
সিরাজগঞ্জে নারী গ্রাম পুলিশের মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় আন্না রানী (৩৮) নামে এক গ্রাম পুলিশের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার ( ১১ অক্টোবর) সকালে সলঙ্গা ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশের পুকুরপাড় থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, নিহত আন্না রানী ওই থানার ভরমোহনী মধ্যপাপাড়া (নিশিপাড়া) গ্রামের মৃত বিজেন চন্দ্র দাসের স্ত্রী। তিনি সলঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয়রা জানায়, আন্না রানী প্রতিদিনের ন্যায় শুক্রবার রাতেও নিজ কক্ষেই ঘুমিয়ে ছিলেন। কিন্তু সকালে আর তাকে ওই ঘরে পাওয়া যায়নি। পরে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পুকুরপাড়ে আন্নার মরদেহ পড়ে রয়েছে।

সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ শহিদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

এম এ মালেক/এনএইচআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।