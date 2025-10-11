টেকনাফে অপহরণকারী চক্রের ৩ সদস্য আটক
কক্সবাজারের টেকনাফে অপহরণকারীদের গোপন আস্তানা থেকে পালিয়ে আসা ভুক্তভোগীদের তথ্যে অভিযান চালিয়ে রোহিঙ্গাসহ তিন অপহরণকারীকে আটক করেছে র্যাব।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) মধ্যরাতে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের লেঙ্গুরবিল হাতিয়ারঘোনা এলাকায় এ অভিযান চালানো হয় বলে জানান র্যাব ১৫ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক (আইন ও গণমাধ্যম) ও সহকারী পুলিশ সুপার আ. ম. ফারুক।
আটকরা হলেন- উখিয়ার কুতুপালং ৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা মো. কাসিমের ছেলে মো. হামিম (২১) ও ঘোনার পাড়া ১৯ নম্বর ক্যাম্পের আব্দুর রহমানের ছেলে আরাফাত উল্লাহ (২৬) এবং টেকনাফ সদর ইউনিয়নের লেঙ্গুরবিল হাতিয়ারঘোনা এলাকার জাফর আলমের ছেলে আকতার হোসেন (৩৪)।
র্যাব কর্মকর্তা ফারুক বলেন, শুক্রবার সকালে টেকনাফে অপহরণকারীদের গোপন আস্তানায় জিন্মি থাকা ৩ জন ভুক্তভোগী কৌশলে পালিয়ে আসে। পরে তারা ঘটনার ব্যাপারে র্যাবসহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্টদের অবহিত করেন। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার মধ্যরাতে টেকনাফ সদরের লেঙ্গুরবিল হাতিয়ারঘোনা এলাকায় র্যাবের একটি দল অভিযান চালায়। এতে র্যাব সদস্যরা সন্দেহজনক একটি বসত ঘিরে ফেললে উপস্থিতি টের পেয়ে ৭ থেকে ৮ জন লোক কৌশলে পালানোর চেষ্টা চালায়। এসময় ধাওয়া দিয়ে ৩ জনকে আটক করতে সক্ষম হলেও অন্যরা পালিয়ে যায়।
উদ্ধার হওয়াদের তথ্যের বরাতে র্যাবের এ কর্মকর্তা বলেন, উদ্ধার হওয়াদের সাগরপথে মালয়েশিয়া পাঠানো এবং চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে সংঘবদ্ধ চক্র টেকনাফ নিয়ে আসে। পরে তাদের গোপন আস্তানায় জিন্মি রেখে স্বজনদের কাছ থেকে মুক্তিপণ দাবি করে।
আটকদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে টেকনাফ থানায় মামলা করা হয়েছে বলেও জানান সহকারী পুলিশ সুপার আ. ম. ফারুক।
সায়ীদ আলমগীর/এনএইচআর/জেআইএম