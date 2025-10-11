সুন্দরবনের অভয়ারণ্যে মাছ ধরায় ৪ জেলে আটক

সুন্দরবনের অভয়ারণ্যে মাছ ধরায় ৪ জেলে আটক
বাগেরহাটের শরণখোলায় পূর্ব সুন্দরবনের নিষিদ্ধ এলাকায় অবৈধভাবে মাছ ধরার অপরাধে ৪ জেলেকে আটক করা হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) সকালে কচিখালী অভয়ারণ্য টেশনের দুধরাজ খালে অভিযান চালিয়ে মাছ ধরা অবস্থায় তাদেরকে আটক করে শরণখোলা রেঞ্জের স্মার্ট টিম-১ এর সদস্যরা।
এসময় ঘটনাস্থল থেকে দুটি নৌকা, দুটি জাল, জেলেদের আহরিত এক মন গলদা চিংড়ি ও ৫০ কেজি বিভিন্ন প্রজাতির সাদা মাছ জব্দ করা হয়েছে।
আটককৃত জেলেরা হলেন- লিটন মাতুব্বর (৪৫), আ. খালেক মৃধা (৫০), হামিদ হাওলাদার (৫২) ও তাইজুল ইসলাম (১৮)। এদের বাড়ি শরণখোলা উপজেলার সাউথখালী ইউনিয়নের বকুলতলা ও সোনাতলা গ্রামে।
বনবিভাগ জানায়, কচিখালী অভয়ারণ্যয়ের নিষিদ্ধ এলাকায় এক দল জেলে গোপনে মাছ শিকার করছে এমন সংবাদ পেয়ে স্মার্ট টিম-১ এর টিম লিডার দিলিপ মজুমদারের নেতৃত্বে বনরক্ষীরা অভিযান পরিচালনা করে৷ এসময় জেলে দলের নেতা লিটন মাতুব্বরসহ ৪ জনকে আটক করা হয়৷ তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বন বিভাগের চোখ ফাঁকি দিয়ে বনের নিষিদ্ধ এলাকায় মাছ ধরার একাধিক অভিযোগ রয়েছে।
পূর্ব বন বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করীম চৌধুরী বলেন, আটক জেলেদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দিয়ে বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে।
