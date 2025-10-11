  2. দেশজুড়ে

করতোয়ায় তিন বন্ধু গোসল করতে নেমে নিখোঁজ এক

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৮:১৩ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
করতোয়ায় তিন বন্ধু গোসল করতে নেমে নিখোঁজ এক
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার শেরপুরে করতোয়া নদীতে গোসল করতে নেমে হৃদয় হাসান (১৪) নামে এক স্কুলছাত্র নিখোঁজ হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) বেলা ১১টায় নদীর উপজেলার গাড়িদহ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ হৃদয় হাসান উপজেলার গাড়ীদহ ইউনিয়নের রহমাননগর গ্রামের দুলাল হোসেনের ছেলে। সে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হৃদয় হাসান, নীরব হোসেন ও সৌরভ আহম্মেদ করতোয়া নদীতে গোসল করতে নামে। এক পর্যায়ে নদীর পূর্ব পাশ থেকে পশ্চিম পাশ পার হওয়ার সময় তীব্র স্রোতে দুই বন্ধু তলিয়ে যায়। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় সৌরভ নামের একজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও হৃদয় হাসানকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

উদ্ধার সৌরভ আহম্মেদ বলেন, তিন বন্ধু একসঙ্গে নদীতে গোসল করতে নামি। এরমধ্যে নীরব সাঁতার না জানলেও নদীর কিনারায় যেতে সক্ষম হন। আমরা দুজন সাঁতার জানলেও স্রোতে ভেসে যাই। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আমি উদ্ধার হলেও হৃদয় হাসান নদীতে ডুবে নিখোঁজ হয়।

শেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফিন্সের কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম বলেন, নিখোঁজ ওই ছাত্রকে উদ্ধারে নদীতে অভিযান শুরু হয়েছে। না পাওয়ায় রাজশাহী থেকে ফায়ার সার্ভিসের বিশেষ ডুবুরি দলকে আনা হয়েছে।

এলবি/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।