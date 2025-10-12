নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে বিজিবি সদস্য আহত

নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে বিজিবি সদস্য আহত
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে মো. আক্তার নামে এক বিজিবি সদস্য আহত হয়েছেন।
রোববার (১২ অক্টোবর) সকালে উপজেলার ঘুমধুম সীমান্তের পেয়ারা বুনিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত নায়েক আক্তার হোসেন কক্সবাজার ব্যাটালিয়ন (৩৪ বিজিবি) এর অধিনস্থ রেজু আমতলী বিওপিতে কর্মরত আছেন।
আরও পড়ুন
২৪ দিন ধরে ওসি নেই বেনাপোল পোর্ট থানায়
জিততে মরিয়া বিএনপি, মাঠে জামায়াত, প্রতীকের অপেক্ষায় এনসিপি
খুমেক হাসপাতালে সংবাদ সংগ্রহে নিষেধাজ্ঞা, নিন্দার ঝড়
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের (৩৪ বিজিবি) অধিনস্থ রেজু আমতলী বিওপি প্রস্তাবিত টিওবির স্থান পেয়ারা বুনিয়া এলাকায় টহলরত অবস্থায় স্থলমাইন বিস্ফোরণের শিকার হন আক্তার হোসেন। এতে তার ডান পায়ের গোড়ালিসহ পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। পরে সঙ্গীরা ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন।
নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাজাহারুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ঘুমধুম সীমান্তে বিজিবির এক সদস্য স্থলমাইন বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন বলে শুনেছি। তবে তার সম্পূর্ণ পরিচয় এখনো পর্যন্ত পাইনি।
নয়ন চক্রবর্তী/এফএ/জিকেএস