২৪ দিন ধরে ওসি নেই বেনাপোল পোর্ট থানায়

২৪ দিন ধরে ওসি নেই বেনাপোল পোর্ট থানায়
যশোরের সীমান্তবর্তী বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) বদলির ২৪ দিন পেরোলেও নতুন কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ওসি না থাকায় ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কোনোরকম দায়িত্ব সামলাচ্ছেন থানার এসআই। এদিকে সাত বছর ধরে এ থানায় পরিদর্শক (তদন্ত) নেই। এতে শার্শা উপজেলায় আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে।
থানা সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ সেপ্টেম্বর পোর্ট থানার ওসি রাসেল মিয়া বদলি হয়। ২৪ দিন পার হলেও বেনাপোল পোর্ট থানায় কোনো ওসি নিয়োগ দেওয়া হয়নি। এরপর থেকে থানা চলছে অভিভাবকবিহীন। থানায় পরিদর্শকের (তদন্ত) পোস্ট থাকলেও ৭ বছর যাবৎ এ থানায় কোনো তদন্ত ওসি নেই।
ওসি না থাকায় বেনাপোল পোর্ট থানার ৩টি ইউনিয়নের মানুষ আইন শৃঙ্খলার অবনতিসহ নানা সমস্যায় বন্দর থানায় নেমে এসেছে স্থবিরতা। কবে নাগাদ নতুন ওসি নিয়োগ হবে বলতে পারছেন না দায়িত্বরতরা। এর ফলে চুরি ছিনতাইসহ নানা অপকর্ম বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি অনেক জায়গায় চুরি-ছিনতাই ও মারামারি হলেও তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না।
জানা গেছে, ভারত সংলগ্ন থানা হওয়ায় এ অঞ্চলে চোরাচালানিসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হয়। সম্প্রতি থানায় ওসি, পরিদর্শক না থাকায় বেনাপোল চেকপোস্টে প্রতারণা বেড়ে গেছে। দূরদূরান্ত থেকে আসা পাসপোর্টধারী যাত্রীদের বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে চেকপোস্ট এলাকায় প্রতিদিন ছিনতাই প্রতারণা হলেও দেখার কেউ নেই। দিনদিন এ অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতারকরা ওসির বদলির কথা শোনার পর তাদের অপরাধমূলক কাজ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তেমনি বিভিন্ন গ্রামেও এরকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চলছে। এছাড়া সম্প্রতি গাঁজা ও ফেনসিডিলের চালানও ভারত থেকে বেশি আসছে।
এ বিষয়ে বেনাপোল পোর্ট থানায় ওসির দায়িত্বে থাকা এস আই মানিক কুমার সাহা বলেন, কবে নাগাদ ওসি নিয়োগ হবে সেটা আমি বলতে পারবো না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বলতে পারবেন। আমি বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত ওসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। আইনশৃঙ্খলা উন্নতিসহ নানা অপরাধের খবর পেলে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি। টহল দিচ্ছি থানার বিভিন্ন এলাকায়। আশা করি কোনো সমস্যা হচ্ছে না।
