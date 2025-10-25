ভোলায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করায় পৌরসভার ৩ গাড়িতে আগুন

ভোলায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করায় পৌরসভার ৩ গাড়িতে আগুন
ভোলায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করায় পৌরসভার তিনটি গাড়িতে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের আনে।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেল ৫ টার দিকে শহরের নতুন বাজার এলাকার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিসের পাশে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় ও ভোলা সভার সূত্রে জানা গেছে, অবৈধভাবে দখল করা দোকান ও স্থাপনা বিকেলে উচ্ছেদ করে পৌর কর্তৃপক্ষ। এসময় দুর্বৃত্তরা পৌর সভার তিনটি গাড়িতে আগুন দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
পৌর প্রশাসক মো. মিজানুর রহমান জানান, দুর্বৃত্তরা মাক্স পরে থাকায় কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। তবে ভিডিও ফুটেজ দেখে তাদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
ভোলা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাসনাইন পারভেজ জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। দোষীদের আটকের চেষ্টা চলছে।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এনএইচআর/জেআইএম