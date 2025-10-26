৯৯৯-এ ফোন পেয়ে ধর্ষণের শিকার শিশু উদ্ধার, অভিযুক্ত গ্রেফতার

৯৯৯-এ ফোন পেয়ে ধর্ষণের শিকার শিশু উদ্ধার, অভিযুক্ত গ্রেফতার
বাগেরহাটের কচুয়ায় ১০ বছরের এক কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত আরমান শেখকে (২৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (২৬ অক্টোবর) জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, কচুয়া উপজেলার উত্তর মাধবকাঠি এলাকার এক স্থানীয় ব্যক্তি ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে জানান যে, সেখানে একটি শিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং দ্রুত আইনি সহায়তা প্রয়োজন।
কলটি গ্রহণ করেন ৯৯৯-এর কলটেকার কনস্টেবল মুহাম্মদ রবিউল হাসান। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি কচুয়া থানা পুলিশকে জানান। ঘটনার তদারকি ও সমন্বয় করেন ৯৯৯ ডিসপ্যাচার এসআই আব্দুল বারী।
সংবাদ পেয়ে কচুয়া থানার একটি টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ভুক্তভোগী শিশুটিকে উদ্ধার করে। পরে তাকে চিকিৎসা ও ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) ইউনিটে পাঠানো হয়।
পুলিশ জানায়, অভিযুক্তের নাম আরমান শেখ। ঘটনার পর কচুয়া থানায় একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়। পরবর্তীতে তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় পুলিশ দে-পাড়া বাজার এলাকা থেকে আরমানকে গ্রেফতার করে।
কচুয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। আমরা ৯৯৯-এর তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছি এবং অভিযুক্তকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
টিটি/এসএনআর/জেআইএম