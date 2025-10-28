  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জ কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

প্রকাশিত: ০২:৫১ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
সিরাজগঞ্জ কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু
মোস্তফা খান বাচ্চু

সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারে আহমদ মোস্তফা খান বাচ্চু (৭০) নামে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতার মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

আহমদ মোস্তফা খান বাচ্চু জেলার এনায়েতপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হার্ট, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন।

সিরাজগঞ্জ জেলসুপার এএসএম কামরুল হুদা জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দ্রুত সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিয়মানুযায়ী মৃতের সুরতহাল রিপোর্ট ও ময়নাতদন্তের পর নিহতের পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

এর আগে গত ২৪ এপ্রিল এনায়েতপুর থানায় পুলিশ হত্যাসহ চারটি মামলায় আদালতের নির্দেশে তিনি কারাগারে ছিলেন।

