তারেক রহমানের সমাবেশ
নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসবের আমেজ, জনসমুদ্র করতে চলছে প্রস্তুতি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসেবে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেলে নওগাঁ শহরের এটিএম মাঠে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেবেন। দীর্ঘ ২০ বছর পর নওগাঁয় দলীয় প্রধানের আগমনকে ঘিরে জেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে এবং সভাস্থলকে জনসমুদ্রে পরিণত করতে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাজশাহী বিমানবন্দরে নেমে তিনি প্রথমে রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদরাসা মাঠের জনসভায় অংশ নেবেন। পরে রাজশাহী থেকে বগুড়া যাওয়ার পথে বিকেল ৩টার দিকে নওগাঁর এটিএম মাঠে আয়োজিত জনসভায় যোগ দেবেন।
এ জনসভায় জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনের বিএনপি প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা রয়েছে।
জনসভাকে কেন্দ্র করে মাঠের প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন কেন্দ্রীয় নেতারা।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে এটিএম মাঠ এলাকা ঘুরে দেখা যায়, মঞ্চ তৈরি এবং মাইক লাগানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকরা। কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। দলীয় প্রধানের এ জনসভা ধানের শীষের ভোটব্যাংককে আরও শক্তিশালী করবে এমনটি প্রত্যাশা তৃণমূল নেতাকর্মীদের।
এটিএম মাঠে কথা হয় তরুণ ভোটার আসাদুজ্জামান, রিফাত ও সৌরভের সঙ্গে।
তারা বলেন, বিএনপির রাজনীতি না করলেও তারেক রহমানের প্রতি ভালো লাগা কাজ করে। সেই আগ্রহ থেকেই এটিএম মাঠের আয়োজন দেখতে আসলাম। তিনি নওগাঁর জন্য কি পরিকল্পনা করেছেন সেটি শুনতে অবশ্যই সমাবেশে উপস্থিত হবো।
যুবদল নেতা শামীনুর রহমান বলেন, নওগাঁবাসীর অনেক প্রত্যাশ্যা তারেক রহমানের কাছে। সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটাতে আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হবে।
নওগাঁ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রহমান রিপন বলেন, দীর্ঘ ২০ বছর পরে নওগাঁয় আমাদের চেয়ারম্যান আসছেন। তাকে বরণ করতে নওগাঁবাসী অধীর অপেক্ষায় রয়েছে। এ জেলার উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি কথা বলবেন। তার যে চিন্তা ও পরিকল্পনা রয়েছে সেগুলো তুলে ধরবেন। নেতাকে বরণে আমরা শতভাগ প্রস্তুত। তার নিরাপত্তার বিষয়ে পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে । তাকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিয়ে নওগাঁয় আনা হবে। আশা করছি প্রায় দুই লাখের বেশি মানুষের সমাগম ঘটবে। জনসভাকে সফল করতে প্রায় সব প্রস্তুতি শেষের দিকে।
আরমান হোসেন রুমন/এএইচ/এমএস