নির্বাচনি জনসভায় মঙ্গলবার খুলনা যাচ্ছেন জামায়াত আমির

প্রকাশিত: ০১:৫০ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনি সফরে মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) খুলনায় যাচ্ছেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। এছাড়াও যশোর, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটের জনসভাতেও তিনি উপস্থিত থাকবেন। জামায়াত আমিরের জনসভা ঘিরে খুলনায় চলছে জনসভা আয়োজনের কাজ। স্টেজ নির্মাণ, মাইক বসানোসহ আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সমাবেশের স্থান খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে গিয়ে দেখা যায়, জনসভা ঘিরে প্রস্তুতির কার্যক্রম চলছে। স্টেজ নির্মাণ ও মাইক বসানোর কাজ চলছে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, আগামীকাল (২৭ জানুয়ারি) ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের স্থানীয় নেতারা জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে থাকবেন। দুপুর ২টায় তিনি খুলনার জনসভায় অংশ নিবেন। এদিন যশোর, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটের জনসভাতেও উপস্থিত হবেন। তিনি সকাল সাড়ে ৮টায় যশোরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে, দুপুর ১২টায় সাতক্ষীরার আমতলায় সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে, দুপুর ২টায় খুলনার সার্কিট হাউজ মাঠে এবং বিকেল ৫টায় বাগেরহাটে জেলা জামায়াত আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় ভাষণ দেবেন।

জামায়াতের খুলনা মহানগর আমির মাহফুজুর রহমান জানান, জনসভা সফল করতে ১৫টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। সার্কিট হাউজ মাঠে ৪০ ফুট বাই ৩০ ফুট আকারের মঞ্চ নির্মাণ হচ্ছে। জনসভা উপলক্ষে মহানগরী ও জেলায় মাইকিং, মিছিল এবং প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এরই মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষাধিক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। জনসভায় লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতি ঘটবে বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও জানান, জনসভায় বিশেষ অতিথি থাকবেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও খুলনা-৫ আসনের দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মিয়া গোলাম পরওয়ার এবং ছাত্রশিবিরের সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম। আসনগুলোর ১০ দলীয় নির্বাচনের ঐক্যের প্রার্থীরা জনসভায় বক্তব্য রাখবেন।

নিরাপত্তার বিষয়ে খুলনা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও যেকোনো অরাজকতা রোধে আমরা সব সময় মাঠে আছি। এছাড়া জনসভার বিষয়ে সার্বিক নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

