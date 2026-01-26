  2. দেশজুড়ে

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস: আজ বেনাপোল বন্দরে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

প্রকাশিত: ১০:৩২ এএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস: আজ বেনাপোল বন্দরে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে সরকারি ছুটি থাকায় সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বেনাপোল-পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে দু’দেশের মধ্যে আমদানি-রফতানি বন্ধ রয়েছে। তবে বেনাপোল কাস্টমস হাউজ বন্দরে পাসপোর্টধারী যাত্রী যাতায়াত স্বাভাবিক রয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান জানান, সোমবার ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে ছুটির কারণে আমদানি-রফতানি বাণিজ্য বন্ধ থাকবে বলে ওপারের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকাল থেকে পুনরায় আমদানি-রফতানি কার্যক্রম চালু হবে।

বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, বেনাপোল-পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকলেও দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্টধারী যাত্রী যাতায়াত অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিক রয়েছে।

বেনাপোল স্থলবন্দরের সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) কাজী রতন জানান, ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সোমবার বেনাপোল-পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি বন্ধ আছে। আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও বন্দর ও কাস্টমস হাউজের কার্যক্রম স্বাভাবিক চলছে। বেনাপোল বন্দরে পণ্য খালাস করে ভারতীয় খালি ট্রাক ফিরে যেতে পারবে। মঙ্গলবার সকাল থেকে আবারও আমদানি-রফতানি কার্যক্রম শুরু হবে।

