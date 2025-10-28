  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় ভেজাল শিশু খাদ্য উৎপাদন, কারখানাকে জরিমানা

প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
কুমিল্লার সদর দক্ষিণে ভেজাল শিশু খাদ্য ও বেকারি পণ্য উৎপাদনের দায়ে ‌‘মিতালি ফুড প্রডাক্ট’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সদর দক্ষিণ উপজেলার ঘোষগাঁও (এলাহিপুর) এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুমিল্লার সহকারী পরিচালক মো. কাউছার মিয়া।

ভোক্তা অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, মিতালি ফুড প্রডাক্ট’ নামের একটি বেকারি ও শিশু খাদ্য তৈরির কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, পোড়া তেল ব্যবহার এবং শিশু খাদ্যে নিষিদ্ধ হাইড্রোজ মিশিয়ে উৎপাদন করা হচ্ছিল। ব্যবহৃত তেল কিটের মাধ্যমে পরীক্ষা করে নিষিদ্ধ হাইড্রোজ ও ব্যবহৃত তেলের মান নিম্নমানের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে প্রতিষ্ঠানটিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এমন অনিয়ম থেকে বিরত থাকার জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়।

অভিযান নিরাপদ খাদ্য অফিসার মো. জুয়েল মিয়া, অফিস সহকারী ফরিদা ইয়াসমিন ও নমুনা সংগ্রহকারী মো. সাকিব উপস্থিত ছিলেন। এ সময় কুমিল্লা জেলা পুলিশের একটি টিমও উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে ভোক্তার সহকারী পরিচালক মো. কাউছার মিয়া বলেন, ভোক্তাদের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালিত হবে। অনিয়ম প্রমাণিত হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

