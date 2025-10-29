সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অটোচালককে কুপিয়ে হত্যা
পটুয়াখালী সদর উপজেলার সেয়াকাঠি গ্রামে ঘুমন্ত অবস্থায় মোশারেফ খান (৪৫) নামে এক অটোচালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাত ২টা থেকে ৩টার মধ্যে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত মোশারেফ খান ওই গ্রামের হানিফ খানের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত মোশারেফ খান পেশায় একজন অটোচালক ছিলেন। ঘটনার রাতে তিনি নিজ ঘরের একটি কক্ষে ঘুমিয়ে ছিলেন। অন্য কক্ষে তার স্ত্রী ও মেয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। আনুমানিক রাত ২টা ৩০ মিনিটের দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। তার স্ত্রী ও মেয়ের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় মোশারেফকে উদ্ধার করে পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
খবর পেয়ে পটুয়াখালী সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।
পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে, পুলিশ এখনো সেখানে রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি পরিকল্পিত হত্যা। বিস্তারিত তদন্তের পর বলা যাবে।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এফএ/জিকেএস