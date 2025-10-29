যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে গিয়ে বিএনপি কর্মীর মৃত্যু

যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে গিয়ে বিএনপি কর্মীর মৃত্যু
শেরপুরের নকলায় যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে বাদশা মিয়া (৪৫) নামে এক বিএনপি কর্মী মারা গেছেন।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নকলা পৌরশহরের কাচারী মোড়ে ওই ঘটনা ঘটে। রাতে তার পরিচয় শনাক্ত হয়। তার বাড়ি উপজেলার উরফা ইউনিয়নের উরফা দক্ষিণপাড়া গ্রামে।
বাদশাহ মিয়া দলীয় কর্মী ছিলেন বলে নিশ্চিত করেন উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক খোরশেদুর রহমান জানিয়েছেন।
জানা যায়, যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার বিকেলে স্থানীয় নকলা সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উপজেলা যুবদল ও শহর যুবদল। সেই সভায় যোগ দিতে স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে একটি মিছিল নিয়ে সভাস্থলে আসেন বাদশা।
পরে হঠাৎ অসুস্থতাবোধ করলে তিনি সভাস্থলের কাছে কাচারী মোড়ে গিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যান। সেখান থেকে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মালিহা নুঝাত মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক খোরশেদুর রহমান জানান, বাদশা মিয়া বিএনপির একজন কর্মী। যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে মিছিল নিয়ে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যান, পরে তার মুত্যু হয়।
নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান জাগো নিউজকে জানান, কাচারী মোড়ে অসুস্থ হয়ে একজন বিএনপি কর্মীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাই ও মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করি।
