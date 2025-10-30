  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে অচেতন অবস্থায় ব্যবসায়ী উদ্ধার, হাসপাতালে মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৫:৪১ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
বাগেরহাটে অচেতন অবস্থায় ব্যবসায়ী উদ্ধার, হাসপাতালে মৃত্যু

বাগেরহাটের মুনিগঞ্জ সেতুর নিচ থেকে অচেতন অবস্থায় ইব্রাহিম শেখ (৬০) নামের এক ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তির দুই ঘণ্টাপর তার মৃত্যু হয়।

ব্যবসায়ী ইব্রাহিম শেখ বাগেরহাট শহরের নোনাডাঙ্গা এলাকার বাবর আলী শেখের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ইব্রাহিম শাহজালালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকায় ব্যবসা করার সুবাদে স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় থাকতেন। তবে এলাকায় আসলে সদর উপজেলার কান্দাপাড়া এলাকায় নিজ বাড়িতে থাকতেন। কান্দাপাড়া এলাকার ওই বাড়ি বিক্রির জন্য তিনি ঢাকা থেকে বাগেরহাটে এসেছিলেন।

পুলিশ আরও জানায়, ইব্রাহিমের পায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল। তিনি সাদা পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরিহিত ছিলেন। পায়ে কালো রংয়ের জুতা ও মোজা ছিল।

বাগেরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ-উল-হাসান বলেন, হাসপাতালে মরদেহের সুরতহাল হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি চলছে। প্রাথমিকভাবে একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও কেউ কোনো অভিযোগ দেয়নি।

