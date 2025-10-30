মাদকাসক্ত ছেলের নির্যাতন থেকে বাঁচতে ইউএনওর কাছে বৃদ্ধের অভিযোগ
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে মাদকাসক্ত সন্তানের নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন নজব আলী (৭০) নামের এক বৃদ্ধ।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) ছেলে মিজান মিয়ার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ তিনি। নজব আলী নাসিরনগর উপজেলার চাতলপাড় ইউনিয়নের কাঠালকান্দি গ্রামের আব্দুল জাহেরের ছেলে।
অভিযোগপত্রে নজব আলী লিখেছেন, ‘চার ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে মিজান মিয়া সবার বড়। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ায় সবাই তাদের শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করেন। চার ছেলেও বিয়ে করে আলাদা থাকেন। বৃদ্ধ নজব আলী তার স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করেন। কিন্তু বড় ছেলে মিজান মিয়া বখাটে ও মাদকাসক্ত হওয়ায় প্রায় সময় টাকা পয়সার জন্যে মানসিকভাবে চাপ দেন। এ পর্যন্ত ১২ বার হত্যার হুমকি দিয়ে মাদক কেনার টাকা নিয়েছে। টাকা না দিলে গালাগাল, মারধর করে।
কয়েকদিন আগে মাদকের টাকা দিতে অস্বীকার করলে সে নজব আলীকে গলায় ছুরি ধরে। এর পর লাথি মেরে ফেলে দিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফুলা জখম করে। স্ত্রী বাঁচাতে গেলে তাকেও পিটায়। বৃদ্ধের স্ত্রীও আহত হয়েছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে। তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে উদ্ধার করেন।
নজব আলী বলেন, ‘আমি আর পারতাছি না। খালি এখন ভয় লাগে। ছেলেটা যদি আমারে আর আমার বৌডারে মাইরা ফেলে। মাদকাসক্ত নিজের সন্তান এখন শত্রু হয়ে গেছে। আমারে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে।’
নজব আলী আরও বলেন, ছেলে তাকে ও স্ত্রীকে বারবার হুমকি দিয়েছে। থানায় বা স্থানীয়দের এ বিষয়ে জানালে খুন করে মরদেহ গুম করে ফেলবে। এটা যদি সে না পারে তাহলে নিজে আত্মহত্যা করে পরিবারের সবাইকে ফাঁসিয়ে দেবে।
নজব আলীর স্ত্রী হামিদা বেগম বলেন, ‘কেমন সন্তান পেটে ধরলাম! যে ইয়াবা খাওনের জন্য নিজের বাবা-মাকে হত্যার করতে চায়।’
গ্রামের প্রতিবেশী আবদুল মালেক বলেন, ‘বৃদ্ধ দম্পতিকে সবাই চেনে শান্ত মানুষ হিসেবে। ছেলেটা ছোটবেলা থেকে খারাপ পথে। এখন মাদকাসক্ত হয়ে পুরো পরিবারকে অশান্তিতে ফেলেছে। মাদক ছাড়তে বললে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহীনা নাসরিন বলেন, ৭০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের কাছ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ওসি সাহেবকে বলেছি দ্রুত আইনগত পদক্ষেপ নিতে।
