কুড়িগ্রাম সীমান্তে একমাসে মাদকসহ ২ কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:১৫ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
কুড়িগ্রামের বিভিন্ন সীমান্তে গত অক্টোবর মাসজুড়ে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে ভারতীয় চোরাচালানি পণ্য জব্দ করেছে কুড়িগ্রাম-২২ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গত এক মাসে এসব আটককৃত পণ্যের বাজার মূল্য প্রায় ২ কোটি ১৭ লাখ টাকা।

শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি এই তথ্য নিশ্চিত করে।

আটক পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে- গবাদি পশু (গরু-মহিষ), ইয়াবা ট্যাবলেট, ভারতীয় মদ, ফেন্সিডিল, গাঁজা, মসলা, চিনি, কমপ্লিট ড্রেসের কাপড়, চকলেট, কসমেটিকস, বাইসাইকেল, কম্বল ও মোবাইল ফোন।

এ ছাড়াও গতকাল (৩১ অক্টোবর) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুড়িগ্রাম ব্যাটালিয়নের (২২ বিজিবি) অধীন নারায়নপুর বিওপি এলাকা দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য পাচারের সময় বিজিবির একটি বিশেষ টহলদল সীমান্তের শূন্য লাইন আনুমানিক ৪০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাষ্টারপাড়া এলাকা থেকে ১৮৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট আটক করতে সক্ষম হয়।

বিজিবি জানায়, কুড়িগ্রাম ব্যাটালিয়নের (২২ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় মাদক ও চোরাচালানি পণ্য পাচাররোধে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে থাকে। যার কারণে গত একমাসে দুই কোটি ১৭ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য আটক করে।

কুড়িগ্রাম ব্যাটালিয়ন ২২ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মাহবুব-উল-হক জানান, সাম্প্রতিক সময়ে কুড়িগ্রাম জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে জনমনে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজিবি সীমান্ত ও সীমান্তের আশেপাশের জনপদে নিরাপত্তা জোরদার করেছে।

