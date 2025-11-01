শরতের বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জের জনজীবন
শরতে টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের জনজীবন। সরকারি কার্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে ঘরবাড়ি ও ছাত্রাবাসেও ঢুকেছে পানি। শহরের রাস্তাগুলোতে এখন হাঁটু পানি। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন পৌরবাসী।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে সারারাত বৃষ্টি হয়েছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) শহর ঘুরে দেখা যায়, অক্টয় মোড়, সোনার মোড়, বিশ্বরোড় মোড় এলাকায় পানি ডুকেছে। জলাবদ্ধতার কারণে অনেক সড়ক চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ঘরের সামনে পানি জমায় অনেকে গৃহবন্দী রয়েছেন। কারও কারও রান্নাঘর-টিউবওয়েলের কিছু অংশ ডুবে গেছে।
বেলে পুকুর এলাকার বাসিন্দা মো. আলাউদ্দিন হোসেন বলেন, আমার দোতলা বাড়ি। প্রথম তলায় বৃষ্টির পানি ঢুকেছে। দোতলায় বসবাস করছি। বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।
একই এলাকার বাসিন্দা রুমালি বেগম বলেন, অল্প বৃষ্টিতে আমাদের বাড়িতে পানি ঢুকে যায়। বসবাস করতে পারি না। বাড়ির মধ্যে হাঁটুপানি। নষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন আসবাবপত্র। চার বছর ধরে এ অবস্থা চললেও পৌর কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।
সোনার মোড় এলাকার ঈামাম হোসেন বলেন, বাড়িতে পর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা না থাকা, বিদ্যমান ড্রেনের অচলাবস্থা এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই পৌরসভার অনেক এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মামুন-অর-রশীদ বলেন, অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থার করণেই এ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। শহরে জমে থাকা পানি মেশিনের মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হচ্ছে। আশা করি দ্রুত জলাবদ্ধতা নিরসন হবে।
