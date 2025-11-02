  2. দেশজুড়ে

কিশোর গ্যাং ও ইভটিজিং নির্মূলে ছাত্রদলের কর্মসূচি

প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
কিশোর গ্যাং নির্মূল ও কিশোরদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ কর্মসূচি পরিচালনা করেছে পিরোজপুর জেলা ছাত্রদল। রোববার (২ নভেম্বর) সকালে পিরোজপুর শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আশপাশের এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

এসময় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা স্কুল চলাকালীন সময়ে বাইরে আড্ডায় থাকা কিছু শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে দেন এবং কিশোর গ্যাংয়ে জড়ানো থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেন।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সালাউদ্দিন তালুকদার কুমার ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান শাহীনসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তারা বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা করেন।

সভাপতি সালাউদ্দিন তালুকদার কুমার বলেন, কিশোর গ্যাং এখন দেশের জন্য বড় সমস্যা। আজকের কিশোররাই আগামীর ভবিষ্যৎ- তাদের যদি সঠিক পথে রাখা না যায়, তাহলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। এজন্য শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজের সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা আমাদের সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে এই কর্মসূচি পরিচালনা করছি এবং এটি চলমান থাকবে। কেউ যদি এসএসসি পাসের আগেই শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক কার্যক্রমে জড়াতে উৎসাহ দেয়, তার বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব।

পিরোজপুরের পুলিশ সুপার খান মোহাম্মদ আবু নাসের ছাত্রদলের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, কিশোর গ্যাং প্রতিরোধে জেলা ছাত্রদলের এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আমরাও পুলিশের পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছি এবং তা আরও জোরদার করা হবে।

