নারায়ণগঞ্জে নাহিদ
একক নির্বাচন করবে এনসিপি, প্রার্থী দেবে না খালেদা জিয়ার আসনে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, আমরা স্পষ্টভাবে বলেছি, আমরা এককভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং আমাদের ৩০০ আসনই লক্ষ্য। তবে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় খালেদা জিয়ার সম্মানে আমরা ওইসব আসনে প্রার্থী দেবো না। এছাড়া আমরা সব আসনেই শাপলা কলি মার্কার প্রার্থী দেবো।
বুধবার (৫ নভেম্বর) বেলা ১১টায় সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইল এলাকায় সম্প্রতি মারা যাওয়া জুলাই যোদ্ধা সালাউদ্দিনের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে গণমাধ্যমকে তিনি এসব কথা বলেন।
এসময় তিনি বলেন, জুলাই যোদ্ধা গাজী সালাউদ্দিন ভাই মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীদের দ্বারা হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন। এতেই বোঝা যায়- বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যেসব জুলাই যোদ্ধা রয়েছেন, তাদের সবারই নিরাপত্তা সংকট রয়েছে। জাতীয় নাগরিক পার্টি ওইসব মানুষের পাশে আছে। তবে শুধু আমরাই নই, সরকার এবং সব রাজনৈতিক দলের এ দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে। কারণ এই মানুষগুলোর লড়াইয়ের ফলেই আমরা সফল হয়েছিলাম এবং ফ্যাসিবাদকে বিতাড়িত করেছি।
আরও পড়ুন-
বাজারে পুড়লো ২৩ দোকান, ফায়ার সার্ভিসের ধারণা আগুনের সূত্র বজ্রপাত
মনোনয়ন স্থগিত করায় কামাল জামানের কর্মী-সমর্থদের বিক্ষোভ
কক্সবাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় এক পরিবারের পাঁচজন নিহত
তিনি বলেন, গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী আহত জুলাই যোদ্ধাদের সুচিকিৎসার দায়িত্ব এই অন্তর্বর্তী সরকারের কাঁধে থাকা সত্ত্বেও তারা সঠিকভাবে সেটা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এজন্যই এখনো লাশের সারি বাড়ছে, মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে এবং শহীদের সংখ্যাও। গাজী সালাউদ্দিন ভাইও তাদের একজন। আমরা সরকারের প্রতি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, আমাদের যেসব আহত যোদ্ধা রয়েছেন, এখনো যারা কাতরাচ্ছেন, তাদের সর্বাত্মক চিকিৎসা যতটুকু দেওয়ার সেটুকু যেন দেওয়া হয়। শুধু সাময়িক চিকিৎসা নয়, তাদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা প্রয়োজন।
নাহিদ ইসলাম বলেন, এখন যেহেতু নির্বাচনি ঢাকঢোল বাজছে, এতে যেন আমরা আমাদের আহত এবং শহীদ ভাইদের ভুলে না যাই। তাহলে সালাউদ্দিন ভাইয়ের মতো আরও অনেকে মৃত্যুবরণ করবে। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের যে স্বাস্থ্য সুবিধার কথা বলা হয়েছে সেটাতেও অনেক অভিযোগ আছে।
বক্তব্য শেষে নাহিদ ইসলাম গাজী সালাউদ্দিনের কবর জিয়ারত করেন। এসময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল-আমীন, কেন্দ্রীয় সংগঠক শওকত আলী, কেন্দ্রীয় সদস্য আহমেদুর রহমান তনু ও জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি তুহিন খান প্রমুখ।
মো. আকাশ/এফএ/এমএস