মাদারীপুর-১
মনোনয়ন স্থগিত করায় কামাল জামানের কর্মী-সমর্থদের বিক্ষোভ
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পাওয়ার চব্বিশ ঘণ্টা না যেতেই মাদারীপুর-১ আসনে কামাল জামান মোল্লার মনোনয়ন স্থগিত করা হয়। এর প্রতিবাদে তার কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ কর্মসূচি করেছেন।
বুধবার (৫ নভেম্বর) সকাল মাদারীপুর শিবচরের পৌর এলাকার ৭১ চত্বরে পুনরায় মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন তারা। তারা পুনরায় মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে নানা স্লোগান দেন।
এসময় বেশ কিছু কর্মী-সমর্থক কাফনের কাপড় পরে কর্মসূচিতে অংশ নেন। তারা বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে মিছিল করেন। কর্মসূচিতে কয়েক হাজার নেতাকর্মী অংশ নেন। পরে সংবাদ সম্মেলন করার কথা রয়েছে বলে জানা যায়।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এমএন/জেআইএম