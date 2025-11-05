বাজারে পুড়লো ২৩ দোকান, ফায়ার সার্ভিসের ধারণা আগুনের সূত্র বজ্রপাত

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১২:৫৩ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে দুইটি স্বর্ণের দোকানসহ অন্তত ২৩টি দোকান পুড়ে গেছে। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে মহালছড়ি বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

বজ্রপাত থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ফায়ার সার্ভিস ও ব্যবসায়ীরা প্রাথমিক ধারণা করছে। অগ্নিকাণ্ডে ৪ থেকে ৫ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের।

মহালছড়িতে ফায়ার সার্ভিস না থাকায় খাগড়াছড়ি জেলা সদর থেকে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। এসময় ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি সেনাসদস্যরাও আগুন নেভানোর কাজ করে। প্রায় সাড়ে ৫ ঘণ্টা পর বুধবার ভোর ৫টার দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে।

খাগড়াছড়ি ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক জাকের হোসেন বলেন, ‘আগুন লাগার সময় বাজারে সব দোকান বন্ধ ছিল। এছাড়া মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রপাতের কারণে বাজারে বিদ্যুৎ সরবরাহও বন্ধ ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, কাঁচা দোকানঘরে বজ্রপাত থেকে আগুন লাগতে পারে। তবে অগ্নিকাণ্ডের সময় ভারী বর্ষণ অব্যাহত থাকায় আগুন ছড়াতে পারেনি বলে মনে করেন তিনি।’

