ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গুতে প্রাণ গেলো নারীর

প্রকাশিত: ০৪:৩৪ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত দুরপ‌তি রানী (৫০) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (৫ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

মারা যাওয়া দুরপ‌তি রানী সুনামগঞ্জের দিরাই থানা এলাকার রমেশ তালুকদারের স্ত্রী।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করে হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. মো. জাকিউল ইসলাম বলেন, ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গত ১ নভেম্বর সকাল ৮টার দিকে হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ভর্তি হন দুরপ‌তি রানী। তাকে যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছিল। এরমধ্যে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হলে বুধবার সকাল ১০টার দিকে মারা যান তিনি।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৫২ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে মোট ৯৯ জন ভর্তি রয়েছে। এরমধ্যে পুরুষ রয়েছে ৭১ জন, নারী ২২ জন ও শিশু রয়েছে ৬ জন।

উপ-পরিচালক ডা. মো. জাকিউল ইসলাম আরও বলেন, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত এক হাজার ৭০৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরমধ্যে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

