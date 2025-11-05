  2. দেশজুড়ে

নেত্রকোনায় বাসচাপায় অটোরিকশাচালক নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নেত্রকোনা
প্রকাশিত: ০৯:৪৬ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
নেত্রকোনায় বাসচাপায় অটোরিকশাচালক নিহত

নেত্রকোনা সদরে বাসচাপায় ইয়াসিন মিয়া (২১) নামে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। বুধবার (৫ নভেম্বর) ঠাকুরাকোনায় সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন।

ইয়াসিন মিয়া সদর উপজেলার ঠাকুরাকোণা গ্রামের ওয়ারেছ মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নেত্রকোনার কলমাকান্দা থেকে সিলেটের উদ্দেশে ছেড়ে আসা সাগরিকা নামে একটি যাত্রীবাহী বাস ঠাকুরাকোনা বাজার এলাকায় পৌঁছে অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এ সময় ঘটনাস্থলেই অটোরিকশারচালক ইয়াসিন মারা যান।

নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী শাহ নেওয়াজ বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। আহতদের নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এইচ এম কামাল/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।