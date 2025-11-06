  2. দেশজুড়ে

ভাতিজার জানাজা শেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন চাচা

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ১০:৫০ এএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ভাতিজা নাঈমের জানাজা শেষে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন চাচা মো. রেজাউল করিম (৬০)। বুধবার (৫ নভেম্বর) ভাতিজার পাশেই তাকে কবর দেওয়া হয়।

উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের মধ্যেরধারী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সীতাকুণ্ডের সৈয়দপুর ইউনিয়নের মধ্যেরধারী গ্রামের প্রবাসী মোহাম্মদ আলীর ছেলে নাঈম রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজ গ্রামে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তার চাচা রেজাউল করিম। রাত ৮টার দিকে জানাজা শেষ হলে বুকে ব্যথা শুরু হয় চাচার। এক পর্যায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যান তিনি। এ সময় এলাকাবাসী তাকে দ্রুত সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত নাঈমের ভাই রাজু বলেন, আমার ভাই নাঈমের মৃত্যু চাচা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। যার কারণে জানাজা শেষে স্ট্রোক করেন তিনি। বুধবার চাচার জানাজা শেষে নাঈমের পাশেই কবরস্থ করা হয়।

সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আলতাফ হোসেন জানান, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই রেজাউল মারা গেছেন। পরে স্বজনরা মরদেহ বাড়িতে নিয়ে গেছেন।

‎সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে নাঈম নামের এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পরে শুনেছি তারা চাচাও স্ট্রোক করে মারা গেছেন।

