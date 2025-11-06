  2. দেশজুড়ে

দিনাজপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের পদ ফিরে পেলেন কচি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:৩৩ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
দিনাজপুরে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে পদ স্থগিত হওয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহমেদ কচি তার পদ ফিরে পেয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ইতঃপূর্বে দিনাজপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহমেদ কচির দলীয় পদ স্থগিত করা হয়েছিল। আজ তার সেই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। তিনি এখন থেকে দিনাজপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বহাল থাকবেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বখতিয়ার আহমেদ কচি বলেন, আমি চিঠি পেয়েছি। সামনে নির্বাচনে দলীয় প্রধান বেগম খালেদা জিয়া দিনাজপুর থেকে নির্বাচন করবেন। ইনশাল্লাহ তাকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করার জন্য সবাইকে নিয়ে কাজ করে যাবো।

উল্লেখ্য, গত জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে নানা অভিযোগের কারণে কচির সাধারণ সম্পাদকের পদ স্থগিত করে বিএনপি।

