সুনামগঞ্জে অভিযানকালে ম্যাজিস্ট্রেট-পুলিশের ওপর হামলা

প্রকাশিত: ১২:২১ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জের নদীতে পাড় কাটা বন্ধে অভিযান পরিচালনাকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) গভীর রাতে জাদুকাটা নদী তীরবর্তী পশ্চিম তীরের ঘাগটিয়া গ্রামের জালোরটেক এলাকায় নদীর পাড়ে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, জেলার পর্যটন স্পট যাদুকাটা নদী প্রতিবছর ইজারা দেয় সরকার। যেখান থেকে সরকারও প্রচুর টাকা রাজস্ব পায়। তবে সম্প্রতি এই নদীতে অবাধে নদীর পাড় কাটা শুরু হয়েছে। এর ফলে হুমকিতে পড়ে নদীর তীরবর্তী মানুষের বসতভিটা। এতে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে যাদুকাটা নদীতে পাড় কাটা বন্ধে সার্বক্ষণিক টাস্কফোর্সের একটি টিম অভিযান পরিচালনা করে। শুক্রবার পাড় কাটর সংবাদ পেয়ে সেই এলাকায় অভিযান চালাতে যায় টাস্কফোর্স। সেখানে হামলার শিকার হন টাস্কফোর্সের প্রধান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাসিবুল হাসান। পাশাপাশি তার সঙ্গে থাকা তাহিরপুর থানা পুলিশ, নৌপুলিশ সদস্যদের লক্ষ্য করে ২৫-৩০ জন হামলাকারী পাথর নিক্ষেপ করে। এতে তারা অভিযান বন্ধ করে নিরাপদ স্থানে চলে আসেন।

টাস্কফোর্সের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাসিবুল হাসান বলেন, তাহিরপুরের যাদুকাটা নদীর ঘাগটিয়া গ্রামের জালোরটেক এলাকায় নদীর পাড় কাটা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে যাই। সেখানে বালু খেকোরা আমাদের লক্ষ্য করে ইট-পাথর নিক্ষেপ করে। পরে আমরা দ্রুত সেখানে থেকে চলে আসি।

যাদুকাটা নদীর ইজারাদার নাসির উদ্দিন বলেন, নদীর পাড় কাটার বিরুদ্ধে আমরা সবসময় আছি। সেই জন্য টাস্কফোর্সের যারা নদীতে অভিযান পরিচালনা করেন তাদের আমরা সহায়তা করি। তবে একটি চক্র আমাদের বিতর্কিত করার লক্ষ্য রাতের আঁধারে পাড় কাটছে।

তাহিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মেহেদী হাসান মানিক বলেন, রাতে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সদস্যরা হামলার শিকার হয়েছেন। বালু খেকোদের চিহ্নিত করতে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

