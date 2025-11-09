তিন জেলার চরে ‘অপারেশন ফাস্ট লাইট’, গ্রেফতার ৫৮
রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা জেলার পদ্মা নদীর চরাঞ্চলে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও মাদক কারবারি চক্রের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৫৮ জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। শনিবার (৮ নভেম্বর) রাত ১২টা থেকে শুরু করে রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুর পর্যন্ত ‘অপারেশন ফাস্ট লাইট’ নামের এ অভিযানটি পরিচালনা করা হয়।
অভিযান শেষে রোববার বিকেলে রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি মোহাম্মদ শাজাহান সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, রাজশাহী জেলা পুলিশের উদ্যোগে পরিচালিত এই অভিযানে তিন জেলার পুলিশ, ডিবি, ও বিশেষ শাখার সদস্যরা অংশ নেন। পদ্মা নদীর তীরবর্তী এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠী- ‘কাকন বাহিনী, মন্ড বাহিনী, টুকু বাহিনী, সাইদ বাহিনীসহ মোট ১১টি অপরাধী চক্রকে লক্ষ্য করেই এ অভিযান চালানো হয়।
রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি আরও বলেন, অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল পদ্মা পাড়ের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দীর্ঘদিন ধরে চলমান সন্ত্রাস, মাদক পাচার, অস্ত্র ব্যবসা ও চাঁদাবাজির অবসান ঘটানোর জন্য এই অভিযান পরিচালিত হয়। এই অঞ্চল বহু বছর ধরে কাকন বাহিনী, টুকু বাহিনী, সাইদ বাহিনীসহ নানা চক্রের দখলে ছিল। তারা খুন, জমি দখল, চোরাচালান ও মাদক কারবারের মাধ্যমে জনগণকে আতঙ্কে রেখেছিল। অপারেশন ফাস্ট লাইটের মাধ্যমে আমরা এই চরাঞ্চলকে অপরাধমুক্ত করতে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছি।
মোহাম্মদ শাজাহান বলেন, অভিযানে রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা জেলার বিভিন্ন চর এলাকা থেকে মোট ৫৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের থেকে ১০টি আগ্নেয়াস্ত্র, ২৪ রাউন্ড কার্তুজ, দেশীয় তৈরি দুটি বন্দুক, ছয়টি পিস্তল, তিনটি রামদা, ২০ বোতল ফেনসিডিল, ৫০ পিস ইয়াবা, ৮০০ গ্রাম গাঁজা ও পাঁচটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া লোহার পাইপ ও টিউবলসহ অন্যান্য অপরাধমূলক সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।
তিনি আরও বলেন, এ অভিযানটি কেবল শুরু তবে শেষ নয়। চরাঞ্চলে সন্ত্রাস দমনে ধারাবাহিক অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এসময় রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা জেলার পুলিশের এসপিসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সাখাওয়াত হোসেন/এনএইচআর/জেআইএম