আ’লীগ ও স্বৈরাচার হাসিনার বিচার দেশের মানুষ করবে: মীর স্নিগ্ধ
গণঅভ্যুত্থানে নিহত মীর মুগ্ধের ভাই মীর মাহাবুবুর রহমান স্নিগ্ধ বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগের জুলুমের বিচার দেশের জনগণ করবে এবং স্বৈরাচারী হাসিনার বিচারও সম্পন্ন হবে।’
রোববার (৯ নভেম্বর) বগুড়ায় প্রথম রাজনৈতিক সফরে এসে তিনি এসব কথা বলেন। সফরকালে তিনি ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ে হযরত শাহ সুলতান বলখী মাহী সাওয়ার (রহ.) এর মাজার জিয়ারত করেন।
এরপর শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির নেতাদের সঙ্গে গাড়িবহর নিয়ে সমাবেশস্থল শহীদ মীর মুগ্ধ স্কয়ারে পৌঁছান। মীর স্নিগ্ধকে একনজর দেখতে আগে থেকে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল সমাবেশ প্রাঙ্গণ। বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং সাধারণ ছাত্র-জনতার স্লোগান ও উচ্ছ্বাসে সেখানে এক প্রাণবন্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
সমাবেশে মীর মাহাবুবুর রহমান স্নিগ্ধ বলেন, ‘বগুড়ায় তারেক রহমানের নির্দেশে মুগ্ধ স্কয়ার বানানোর প্রমাণ দেয় জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও বিএনপির সম্পর্ক কী।’
দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রসঙ্গ টেনে মীর স্নিগ্ধ আবেগঘন মন্তব্য করেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া তার সন্তানের মরদেহের সামনে কেঁদেছেন, আমার মাও সন্তানের মরদেহের সামনে কেঁদেছেন।’
তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, ‘সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ গড়তে তরুণদের বিকল্প নেই। তারুণ্যের হাত ধরেই শহীদদের আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।’
শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি মীর শাহে আলম তার বক্তব্যে সব ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে আগামী ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
তিনি এ সময় ঢাকা-১৪ আসনে গুমের শিকার হওয়া সুমনের বোনের মনোনয়ন পাওয়া এবং গণঅভ্যুত্থানে শহীদ মুগ্ধের ভাই মীর স্নিগ্ধর বিএনপিতে যোগদানের বিষয়টির উল্লেখ করেন।
শাহে আলম বলেন, এ ঘটনাগুলো প্রমাণ করে বিএনপি জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।
