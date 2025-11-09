বিলে পদ্মফুল তুলতে গিয়ে প্রাণ গেলো ৪ চাচাতো বোনের
মেহেরপুর সদরে বিলে পদ্মফুল তুলতে গিয়ে পানিতে ডুবে একই পরিবারের তিন ভাইয়ের চার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার রাজনগর গ্রামে মসুরিভাজা বিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলো ফাতেমা (১৪), আফিয়া (১২), মিম (১৪) ও আলিয়া (১৩)। তারা একই গ্রামের শাহারুল ইসলাম, আব্দুস সামাদ ও ইসহাক আলীর মেয়ে। এদের মধ্যে ইসহাক শাহারুল ও আব্দুস সামাদের চাচাতো ভাই।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে চার শিশু একসঙ্গে মসুরিভাজা বিলে শাপলা তুলতে যায়। দীর্ঘ সময়েও বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজ শুরু করেন। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে চার শিশুর মরদেহ ভেসে উঠতে দেখেন এলাকাবাসী।
খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।
এ ঘটনার পর গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
চার শিশুর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাউদ্দিন বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি টিম পাঠানো হয়েছে।
