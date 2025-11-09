  2. দেশজুড়ে

পিরোজপুরে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে তরুণীর অবস্থান

প্রকাশিত: ০৮:২৬ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
পিরোজপুরে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে তরুণীর অবস্থান

‎পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনে টানা ৯ দিন ধরে অবস্থান করছেন এক এনজিও কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার বালিপাড়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের চর-সাউদখালী আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায়। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

‎স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্বরূপকাঠি (নেছারাবাদ) উপজেলার নানদোয়হান গ্রামের তরুণী (২৬) দুই বছর আগে ফেসবুকের মাধ্যমে ইন্দুরকানী উপজেলার চর-সাউদখালী গ্রামের কবির হাওলাদারের ছেলে আলী হাওলাদারের (১৭) সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান। সম্পর্কের কিছুদিন পর বিয়ের আশ্বাসে ওই তরুণী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

‎ওই তরুণী জানান, আলী বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার কাছ থেকে এক লাখ টাকা নিয়েছেন এবং সম্পর্কের সুযোগে শারীরিক সম্পর্কও স্থাপন করেন। কিন্তু পরে আলী পরিবারের সম্মতি না পেয়ে বিয়েতে অস্বীকৃতি জানান এবং সম্প্রতি ভারতে চলে যান। এরপর থেকেই তার সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেন।

‎নিরুপায় হয়ে গত ১ নভেম্বর বিকেলে ওই তরুণী প্রেমিকের বাড়ির সামনে গিয়ে বিয়ের দাবিতে অবস্থান শুরু করেন। খবর পেয়ে এলাকাজুড়ে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।

ওই তরুণী বলেন, আমি একটি এনজিওতে চাকরি করি। ফেসবুকে আলীর সঙ্গে পরিচয়ের পর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে বিয়ের আশ্বাসে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে এবং পরে ভারত থেকে তাকে দেশে আনার জন্য বিকাশে আরও ২০ হাজার টাকা পাঠিয়েছি। এখন বিয়ে না করলে আমার জীবনের কোনো মানে থাকবে না। হয় সে আমাকে বিয়ে করবে, না হয় আমি আত্মহত্যা করব।

‎আলীর মা রেশমা বেগম বলেন, ছেলে এখন ভারতে আছে, যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। যদি মেয়েটির অভিযোগ সত্য হয়, তাহলে বিষয়টি আমরা বিবেচনা করে দেখব।

‎প্রেমিক আলী হাওলাদার-এর ভারতীয় নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোনটি বন্ধ পাওয়া গেছে।

‎এ বিষয়ে ইন্দুরকানী থানার ওসি (তদন্ত) মো. মোস্তফা জাফর বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। তবে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

