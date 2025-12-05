খালেদা জিয়ার আপসহীন অবস্থান চিরকাল স্মরণীয়: মাসুদ সাঈদী‌

খালেদা জিয়ার আপসহীন অবস্থান চিরকাল স্মরণীয়: মাসুদ সাঈদী
পিরোজপুর-১ আসনে জামায়াত মনোনীত এমপি প্রার্থী ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাসুদ সাঈদী বলেছেন, ‘খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের এক অনন্য অনুপ্রেরণা। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার আন্দোলনে তিনি কয়েক দশক ধরে অবিচল ভূমিকা পালন করেছেন। ফ্যাসিবাদী হাসিনার নির্যাতন, মিথ্যা মামলার পরিক্রমা এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ভয়াবহতার মাঝেও তার অটল মনোবল ও আপসহীন অবস্থান বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।’
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় পিরোজপুরের নাজিরপুরে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আয়োজিত দোয়া অনুষ্ঠানে
তিনি বলেন, ‘৯০'র গণঅভ্যুত্থান এবং পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রত্যেকটি পর্বে বেগম খালেদা জিয়ার দৃঢ়তা, দেশপ্রেম ও নেতৃত্ব জাতীয় জীবনে গভীর প্রভাব রেখেছে। বাংলাদেশের বহু প্রজন্ম তাকে দেখেছে সাহস, সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতীক হিসেবে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় তার দীর্ঘ অবদান বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমরা যারা বাংলাদেশকে ভালবাসি তারা সবাই বেগম খালেদা জিয়াকে স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবেই চিনি।’
তিনি বলেন, ‘বিএনপি-জামায়াত অতীতে যেভাবে দেশের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে একসঙ্গে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি, একসঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে থেকেছি— এখনো ঠিক একইভাবে থাকবো। আমাদের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকবে কিন্তু আমরা কোনো অবস্থাতে বিরোধে জড়ানো না।’
ওলামা দলের নাজিরপুর উপজেলা শাখার আহ্বায়ক মাওলানা ইরফান আহমদের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মাওলানা হাবিবুল্লাহ খান রুবেলের সঞ্চালনায় দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নাজিরপুর উপজেলা শাখার সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক রেজাউল করিম লিটন, যুগ্ম-আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম বাদল, সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মো. বেলায়েত মাঝি, সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব এস এম রিয়াজ উদ্দিন ফরাজি, কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. মিলটন মাঝি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
মো. তরিকুল ইসলাম/আরএইচ