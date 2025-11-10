  2. দেশজুড়ে

হাসিনাকে জিয়াউর রহমানের ‘অর্ধাঙ্গিনী’ বলা সেই বিএনপি নেতাকে শোকজ

প্রকাশিত: ০৪:২৮ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‌জিয়াউর রহমানের অর্ধাঙ্গিনী (স্ত্রী) সম্বোধন করা, সেই বিএনপি নেতা মেহেদী হাসান সেলিম ভূঁইয়াকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপি। নোটিশে তারে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আক্তারুজ্জামান সরকার ও সদস্য সচিব এএফএম তারেক মুন্সী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নোটিশ পাঠানো হয়।

কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আক্তারুজ্জামান সরকার নোটিশের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।

মেহেদী হাসান তিতাস উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন। এর আগে রোববার বিকেল থেকে বক্তব্যের ১৪ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়েছে, গত ৭ নভেম্বর তিতাস উপজেলা বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় আপনি বক্তৃতার মাঝে ‌তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্থলে ‘জননেত্রী শেখ হাসিনা’ বলেছেন। যার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। আপনার এ বক্তব্যে দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। আপনার বিরুদ্ধে কেন সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত জবাব দাখিল করবেন। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বেলা ১১টায় তিতাস উপজেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আক্তারুজ্জামান সরকার। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে তিতাস উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান সেলিম ভূঁইয়ার বক্তব্যের পালা এলে তিনি বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, ‘শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অর্ধাঙ্গিনী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি’।

বিষয়টি নিয়ে মেহেদী হাসান সেলিম ভূঁইয়া জাগো নিউজকে বলেন, সোমবার দুপুর ১টার দিকে কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আক্তারুজ্জামান সরকার দলীয় প্যাডে আমাকে কারণ দর্শানোর নোটিশটি দিয়েছেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আমি হাজির হয়ে নোটিশের জবাব দেব।

