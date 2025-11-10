  2. দেশজুড়ে

পুলিশের লুণ্ঠিত এলএমজির সন্ধান দিলেই ৫ লাখ টাকা পুরস্কার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৫:৪৪ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
পুলিশের লুণ্ঠিত এলএমজির সন্ধান দিলেই ৫ লাখ টাকা পুরস্কার

নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট থেকে লুণ্ঠিত অস্ত্র উদ্ধারে সহযোগিতা চেয়ে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদের প্রকৃত সন্ধানদাতাদের পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।

সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও অপারেশন) তারেক আল মেহেদী এ তথ্য জানান।

পুরস্কারের পরিমাণ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘প্রতি গুলি উদ্ধারে ৫০০ টাকা, প্রতি পিস পিস্তল ও শটগান উদ্ধারে ৫০ হাজার টাকা, প্রতি পিস রাইফেল উদ্ধারে এক লাখ টাকা টাকা, এসএমজি উদ্ধারে দেড় লাখ টাকা এবং এলএমজি উদ্ধারে পাঁচ লাখ টাকা দেওয়া হবে।’

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, লুণ্ঠিত অস্ত্র ও গোলাবারুদের প্রকৃত সন্ধানদাতাকে সংশ্লিষ্ট থানায় যোগাযোগ করতে হবে। তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তির পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। যে কেউ নিরাপদভাবে তথ্য দিয়ে লুণ্ঠিত অস্ত্র উদ্ধারে সহায়তা করতে পারবেন বলেও জানানো হয়।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।