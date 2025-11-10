  2. দেশজুড়ে

ঢাকা যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, আওয়ামী লীগ নেতা আটক

জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৯:৩১ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
আটক ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. ফারুক হোসেন

ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. ফারুক হোসেনকে (৬৭) আটক করেছে পুলিশ। আগামী ১৩ তারিখ ঢাকায় যাওয়ার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার পর তাকে আটক করা হয়।

সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলী এলাকার মসজিদ বাড়ি সড়কে অবস্থিত তার শ্বশুর বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক ফারুক হোসেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। এর আগে তিনি কেন্দ্রীয় যুবলীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। তিনি শহরের হাবেলী গোপালপুর এলাকার বাসিন্দা মৃত মো. জাহিদ হোসেনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ৫ আগস্টের পর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম হক আমেরিকায় চলে যাওয়ায় সম্প্রতি ফারুক হোসেনকে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে নিজেই ফেসবুকে তুলে ধরেন। পরে গত ২৮ অক্টোবর শামীম হকও নিজের ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্ট করেন। তাতে উল্লেখ করেন- ‘আমার নেত্রী যাকে দায়িত্ব দিবেন আমরা সকলে তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবো। দলের এই দুর্দিনে সবাই আমরা সভাপতি, আমরা সবাই দলের জন্য কাজ করবো’। তবে এই দায়িত্বের বিষয়ে দলীয় সূত্রে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি।

কোতোয়ালি থানা সূত্রে জানা যায়, ফারুক হোসেনের নামে কোতোয়ালি থানায় বিস্ফোরকদ্রব্য আইনে ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় দুটি মামলা রয়েছে। এরমধ্যে বিস্ফোরকদ্রব্য আইনে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে।

এছাড়া গত বছরের ১৫ অক্টোবর কোতোয়ালি থানায় ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় মামলাটি করেন শহরতলির মামুদপুর এলাকার মুজাহিদ ইসলাম নামে এক ব্যক্তি। এতে শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম হক ও সাধারণ সম্পাদক শাহ মো. ইশতিয়াক আরিফ, সহ-সভাপতি মো. ফারুক হোসেনসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ১২৫ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ৩০০-৪০০ জনকে আসামি করা হয়।

এদিকে গত ৩ নভেম্বর ফারুক হোসেন ‘মো. ফারুক হোসেন’ নামে নিজ ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্ট দেন। ওই পোস্টে তিনি নিজেকে ‘দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি’ দাবি করে লেখেন, ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের অন্তর্গত সব থানা, পৌরসভা, সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনসমূহ, আগামী ১৩ তারিখ ঢাকা যাওয়ার জন্য সকলে প্রস্তুত থাকুন। ১০-১১-১২ স্ব-স্ব এলাকায় প্রত্যেকের অবস্থান থেকে, মিছিল করুন। বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুন, অবৈধ ট্রাইব্যুনাল মানি না মানবো না, শেখ হাসিনার কিছু হলে জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে। অবৈধ অগণতান্ত্রিক সরকারের পতন হোক পতন হোক।

এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আব্দুল্লাহ বিশ্বাস বলেন, সন্ধ্যার দিকে তাকে আটক করা হয়। তার নামে থানায় দুটি মামলা রয়েছে এবং দুটি মামলায় গ্রেফতারের বিষয় প্রক্রিয়াধীন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) শামছুল আলম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শহরের ঝিলটুলী এলাকা থেকে ফারুক হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে কোন মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আগামীকাল মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করা হবে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

