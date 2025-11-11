  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে হাসপাতালে র‍্যাবের অভিযান, ১৩ দালাল আটক

প্রকাশিত: ০৪:১৭ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইলে সদর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে ১৩ জন দালালকে আটক করেছে র‍্যাব।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে র‍্যাব-১৪ টাঙ্গাইল ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মেজর কাওসার বাঁধনের নেতৃত্বে এ অভিযান চালোনো হয়।

র‍্যাব জানায়, আটক হওয়ার পর ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৩ জনকে অর্থদণ্ড এবং ১০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেন জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লাবিবুজ্জামান মুস্তাবিন, মো. নওশাদ আলম ও নুসরাত জাহান।

এ ব্যাপারে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লাবিবুজ্জামান মুস্তাবিন বলেন, হাসপাতালে আসা রোগীদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিভিন্ন ক্লিনিকে নিয়ে যায়। ক্লিনিকে চিকিৎসা শেষে কমিশন নিয়ে থাকেন তারা। অভিযান চালিয়ে তাদের হাতেনাতে ধরা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যহত থাকবে।

