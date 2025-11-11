গোপন মিটিং থেকে যুবলীগ-ছাত্রলীগের ৪ নেতা আটক
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গোপন বৈঠক থেকে যুবলীগ ও নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের চার নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার ভোলাব ইউনিয়নের করাটিয়া এলাকায় হোম টাউন সিটির ভেতরে বালুর মাঠ থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন- ভোলাব ইউনিয়ন যুবলীগের ৮নং ওয়ার্ড সহ-সভাপতি আমির হোসেন (৪৫), ৮নং ওয়ার্ড যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক গাফফার মোল্লা, তারাবো পৌর ৭নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগের রিফাত আহমেদ অমি ও ভুলতা ইউনিয়ন শ্রমিকলীগ নেতা সিরাজ মিয়া।
পুলিশ জানায়, আগামী ১৩ নভেম্বর কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লকডাউন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গোপন বৈঠক করছিলেন তারা।
রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, তারা দেশে নাশকতা সৃষ্টি করে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির পরিকল্পনা করছিল। আটকরা প্রত্যেকেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিল।
