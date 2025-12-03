  2. দেশজুড়ে

এনসিপির রংপুর মহানগরের আহ্বায়ক চঞ্চল, সদস্য সচিব মালেক

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক রংপুর
প্রকাশিত: ০৮:৪২ এএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
এনসিপির রংপুর মহানগরের আহ্বায়ক চঞ্চল, সদস্য সচিব মালেক
আবু হাসান চঞ্চল ও আব্দুল মালেক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) রংপুর মহানগর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে আবু হাসান চঞ্চলকে আহ্বায়ক ও আব্দুল মালেককে সদস্য সচিব করা হয়।

এছাড়া আরও ৫২ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি অনুমোদন করেছেন দলের সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে, কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন শান্তি কাদেরী এবং যুগ্ম আহ্বায়ক ১২ জন। সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব আলমগীর নয়ন এবং যুগ্ম সদস্য সচিব ৯ জন। জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মোর্শেদ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর কবিরসহ চারজন এবং সদস্য হিসেবে ২২ জনকে মনোনীত করা হয়েছে।

আগামী ছয় মাসের জন্য এ কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়।

জিতু কবীর/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।