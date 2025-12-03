এনসিপির রংপুর মহানগরের আহ্বায়ক চঞ্চল, সদস্য সচিব মালেক
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) রংপুর মহানগর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে আবু হাসান চঞ্চলকে আহ্বায়ক ও আব্দুল মালেককে সদস্য সচিব করা হয়।
এছাড়া আরও ৫২ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি অনুমোদন করেছেন দলের সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে, কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন শান্তি কাদেরী এবং যুগ্ম আহ্বায়ক ১২ জন। সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব আলমগীর নয়ন এবং যুগ্ম সদস্য সচিব ৯ জন। জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মোর্শেদ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর কবিরসহ চারজন এবং সদস্য হিসেবে ২২ জনকে মনোনীত করা হয়েছে।
আগামী ছয় মাসের জন্য এ কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়।
জিতু কবীর/এনএইচআর/জেআইএম