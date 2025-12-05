ব্যাটম্যানের চমক স্কারলেট জোহানসন
হলিউডের প্রভাবশালী অভিনেত্রী স্কারলেট জোহানসন। বর্তমানে আলোচনায় রয়েছেন ‘দ্য ব্যাটম্যান পার্ট টু’ ছবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য। রবার্ট প্যাটিনসনের সঙ্গে তিনি ক্যাপড ক্রুসেডার হিসেবে পর্দায় দেখা দিতে পারেন বলে আলোচনা চলছে।
ডিসি স্টুডিওর এই ছবি পরিচালনা করছেন ম্যাট রিভস।
হলিউডের নানা গণমাধ্যম সূত্রের খবর, আগামী বসন্ত থেকে শুটিং শুরু হবে ছবিটির। এটি ওয়ার্নার ব্রোস থেকে ২০২৭ সালের অক্টোবরে মুক্তি পাবে। রিভস ও সহ-লেখক ম্যাটসন টমলিন জুনে সিক্যুয়েলের চূড়ান্ত চিত্রনাট্য সম্পন্ন করেছেন। জানা গেছে, জো ক্রাভিটজের ক্যাটউম্যান চরিত্র এই ছবিতে ফিরবেন না।
ম্যাট রিভস ভ্যারাইটি-কে জানান, ‘এটি দীর্ঘ যাত্রা, কিন্তু আমি অত্যন্ত উত্তেজিত। আমরা চিত্রনাট্যকে গোপন রাখার জন্য একটি লকযুক্ত ব্যাগে রেখেছিলাম। রবার্ট প্যাটিনসন তখন নিউ ইয়র্কে ছিলেন। আমরা আবার এক হয়েছি। অনেক চমক নিয়ে আসবো।’
স্কারলেট জোহানসনের চরিত্রের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে এটি তার জন্য একটি বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রকল্প হতে যাচ্ছে। তিনি সম্প্রতি ‘জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ’ ছবিতে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন। ছবিটি বিশ্বব্যাপী ৮০০ মিলিয়নেরও বেশি আয় করেছে। এছাড়া তিনি ‘দ্য এক্সরসিস্ট’ ছবির রিবুটেও যুক্ত হচ্ছেন।
দুইবারের অস্কার মনোনীত জোহানসন সম্প্রতি পরিচালক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছেন। তার ডেবিউ পরিচালিত ছবি ‘এলিনর দ্য গ্রেট’ ক্যান্স চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে।
প্রসঙ্গত, ব্যাটম্যানের প্রথম অংশ ‘দ্য ব্যাটম্যান’ ২০২২ সালের মার্চে মুক্তি পেয়ে বিশ্বব্যাপী ৭৭২ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল।
