মেহেরপুর-২
বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মশাল মিছিল
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তন করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মশাল মিছিল করেছে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি নেতাকর্মীরা।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়।
গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালুর এবং পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এ মিছিলে নেতাকর্মীরা স্লোগান দেন।
মশাল মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, মেহেরপুর জেলার অন্যতম ত্যাগী ও জনপ্রিয় নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তাই দলের স্বার্থে তাকেই মনোনয়ন দিতে হবে। জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন না দিলে এই আসনটি হারাতে পারে বিএনপি।
এসময় উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ফেরদৌস ওয়াহেদ বেল্টু, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনিসহ জেলা, উপজেলা, পৌর বিএনপি ও বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপি এবং অঙ্গসহযোগী সংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মী।
আসিফ ইকবাল/এনএইচআর/এমএস