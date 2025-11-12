  2. দেশজুড়ে

নিজেই হোটেলে ওঠেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সেই ‘নিখোঁজ’ কর্মকর্তা

প্রকাশিত: ০৮:২৩ এএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিখোঁজ উপ-পরিচালক নাঈম রহমান

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিখোঁজ উপ-পরিচালক নাঈম রহমানকে মাদারীপুর শহরের এক আবাসিক হোটেল থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে মাদারীপুর শহরের পুরান বাজার এলাকার রয়েল রেস্ট হাউস থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুর সদর থানার পুলিশ এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাঈমুর রহমান সরকার।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাঈমুর রহমান সরকার বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উপ-পরিচালক নিখোঁজ ছিলেন। তথ্যের ভিত্তিতে মাদারীপুরের একটি হোটেলে অবস্থান করছে বলে খবর পাই। পরে অভিযান পরিচালনা করে তাকে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে তিনি থানা হেফাজতে আছেন।

রয়েল রেস্ট হাউসের ম্যানেজার নটরাজ সরকার বলেন, তিনি একদিন আগে চাকরির সন্ধানে এসেছেন বলে পরিচয় দিয়ে আমাদের হোটেলে অবস্থান করছিলেন। পরে মঙ্গলবার রাতে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট এসে তাকে নিয়ে যায়।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সংশ্লিষ্ট থানায় এ বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। তাকে সেই থানায় হস্তান্তর করা হবে।

