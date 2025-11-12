সিলেটের জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর দীপের মৃত্যু

সিলেটের জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর দীপের মৃত্যু
সিলেটের জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর দীপংকর দাশ দীপ মারা গেছেন। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দিবাগত রাত ৫টার দিকে মালয়েশিয়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দীপের মামাতো ভাই দেবব্রত গুপ্ত দীপু।
জানা যায়, কিছুদিন আগে পড়াশোনার জন্য দীপ মালয়েশিয়াতে যান। কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে সিলেটে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন তিনি।
দীপের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে হঠাৎ করে বুকে ব্যথা অনুভব করলে তাকে মালয়েশিয়ার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে রাত ৫ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
আহমেদ জামিল/কেএইচকে/জিকেএস