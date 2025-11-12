নির্বাচন বানচালে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে: নুর

নির্বাচন বানচালে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে: নুর
নির্বাচন বানচাল করার জন্য দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর।
বুধবার (১১ নভেম্বর) হবিগঞ্জ পৌরসভা মাঠে সদর-শায়েস্তাগঞ্জ-লাখাই আসনের গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী অ্যাডভোকেট চৌধুরী আশরাফুল বারী নোমানের নির্বাচনী সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন।
নুরুল হক নুর বলেন, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। আমরা আশাকরি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে হবে। যদিও নির্বাচন বানচাল করার জন্য দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে।
তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী শক্তি যারা বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তারা দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করছে। স্কুলের গেটে, বাসে বোমা মারছে। আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। মানুষকে মারছে। ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করছে।
ডাকসুর সাবেক ভিপি বলেন, আমরা বলতে চাই দেশে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের সাধারণ নেতাকর্মী যারা কোনো অপরাধ করেনি, দেশের টাকা লুটপাট করেনি, জনগণের প্রতি জুলুম করেনি সেসব নেতাকর্মীর জন্য সব দলের রাজনৈতিক দরজা উন্মুক্ত।
নুরুল হক নুর বলেন, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটিতে একটি মিস কোড হয়েছে। তিনি বিষয়টি পরিষ্কারও করেছেন যে- যারা অন্যায়, অবিচার, জুলুম করেনি, যারা নিরপরাধ তাদের বিরুদ্ধে যদি মামলা হয়ে থাকে আমরা প্রত্যাহার করবো।
ভিপি নুর বলেন, আমরা ৫ আগস্টের পর থেকেই বলছি অন্যায়ভাবে কাউকেই মামলায় দেওয়া যাবে না। অনেকেই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর মামলা দিয়ে একটি বাণিজ্যের হাতিয়ার গড়ে তুলেছে। নেতাকর্মী, সমর্থক দিয়ে মামলা দিচ্ছে আবার টাকা-পয়সা নিয়ে তাদের জামিন করাচ্ছে। এজন্যই আমরা বলছি- যারা গণহত্যায় অভিযুক্ত ছিল তাদের বিচার হতেই হবে। আমরা তাদের বিচার চাই।
তিনি বলেন, আমরা এখনো কারও সঙ্গে নির্বাচনি জোট করিনি। তবে দেশের প্রয়োজনে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠন করতে চাই। যেন পলাতক ফ্যাসিবাদী শক্তি আর মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এনএইচআর/জেআইএম